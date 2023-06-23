После удара по Чонгару оккупанты рассматривают сценарий ухода из Крыма, – ГУР

Удар по Чонгарскому мосту повлечет за собой немалые проблемы с логистикой оккупантов. Поэтому россияне рассматривают сценарий ухода из Крыма.

Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов. Он подчеркнул, что оккупационные власти уже начали вывозить из временно оккупированного полуострова семьи.

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Какие сценарии рассматривают оккупанты в Крыму

Юсов в комментарии напомнил, что оккупационные власти и в Херсоне заявляли, что у них якобы все хорошо. Кремлевские прихвостни кричали о том, что они там "навсегда", но правобережье Херсонщины удалось деоккупировать. Представитель ГУР объяснил, что, вспоминая эту ситуацию, можно понять, что теперь будет происходить на оккупированных территориях.

Один из реальных сценариев, которые для себя рассматривают оккупанты – это уход из Крыма. И значительная часть оккупационной администрации и командования, понимая это, свои семьи и активы уже вывезли,

– заявил Юсов.

Кроме того, в ГУР отметили, что к эвакуации начали готовиться и ряд оккупационных предприятий в украинском Крыму. В том числе – захватчики собирают документы для перевозки на территорию России.

Представитель ГУР МО также подчеркнул, что значительная часть траншей и инженерных сооружений, которыми оккупанты обустраивают Крым, находится далеко от границы с материковой Украиной.

"Поэтому да – это сценарий, который они рассматривают и понимают его реалистичность", – акцентировал Юсов.

Удар по Чонгарскому мосту: что известно