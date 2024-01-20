Предатели и убийцы имеют имя: на остановке возле села Гроза разместили фото корректировщиков огня
Источник:Вячеслав Марков
В октябре 2023 года россияне нанесли циничный удар по селу Гроза Харьковской области. На остановке возле этого населённого пункта разместили постер.
Россияне нанесли ракетный удар по кафе в селе Гроза во время похорон военного. В результате трагедии погибли 59 жителей села.
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Предатели имеют имя
На остановке возле села Гроза разместили постер с фотографиями мужчин, которые навели российский ракетный удар по населенному пункту.
Злоумышленниками оказались двое местных жителей – 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон. Оба предателя до июля 2022 года служили в местной полиции.
Предатели и убийцы имеют имя!
– такая надпись на постере.
Известно, что перед самым освобождением региона украинскими военными оба брата сбежали в Россию. Однако над их задержанием работают.
Так выглядит остановка возле села Гроза / Фото Вячеслава Маркова
Корректировщики знали, что будет много жертв
- Корректировщики огня знали, что в кафе идет поминальный обед, и точечно навели огонь. Двое братьев обсуждали возможность атаки на кафе "Спутник" в своей переписке. Переписку вели мужчины – Дмитрий и Владимир. Согласно сообщениям, именно Владимир передал данные оккупантам.
- Очевидно, у них пророссийские взгляды. План мужчин заключался в том, чтобы навести удар по кафе и магазину, где будут украинские военные Впрочем, в кафе не оказалось ни одного военнослужащего. Это стало сюрпризом для наводчиков, точно знавших погибших, ведь были местными. Смерти гражданских для них стали неожиданностью.
- Сказалось то, что они жили в Грозе, ведь многих погибших знали лично. Одного из них – Дмитрия – мучила совесть, если у него такая была. Он беспокоился о том, что погибли гражданские, однако все равно покрывал своего брата и просил других делать то же самое.