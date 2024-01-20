Предатели и убийцы имеют имя: на остановке возле села Гроза разместили фото корректировщиков огня

В октябре 2023 года россияне нанесли циничный удар по селу Гроза Харьковской области. На остановке возле этого населённого пункта разместили постер.

Россияне нанесли ракетный удар по кафе в селе Гроза во время похорон военного. В результате трагедии погибли 59 жителей села.

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Предатели имеют имя

На остановке возле села Гроза разместили постер с фотографиями мужчин, которые навели российский ракетный удар по населенному пункту.

Злоумышленниками оказались двое местных жителей – 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон. Оба предателя до июля 2022 года служили в местной полиции.

Предатели и убийцы имеют имя!

– такая надпись на постере.

Известно, что перед самым освобождением региона украинскими военными оба брата сбежали в Россию. Однако над их задержанием работают.



Так выглядит остановка возле села Гроза / Фото Вячеслава Маркова

Корректировщики знали, что будет много жертв