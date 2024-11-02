Враг обстрелял железную дорогу в Днепропетровской области: поврежден вокзал, есть пострадавшая

Россияне в очередной раз ударили по железной дороге, поврежден вокзал в Днепропетровской области. К сожалению, в результате вражеского обстрела одна женщина получила ранения.

Известно, что она является работницей железной дороги, которая оказалась под атакой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Укрзализныци.

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В Днепропетровской области россияне обстреляли железнодорожную станцию

В результате вражеского обстрела железнодорожной станции в Днепропетровской области была ранена работница железной дороги, повреждено оконное остекление станции и кровля технических помещений,

– говорится в сообщении.

Согласно обнародованной информации, сейчас пострадавшей оказали необходимую помощь. По данным Укрзализныци, к счастью, ее жизни ничего не угрожает. Также в результате атаки из-за частичного повреждения железнодорожной инфраструктуры на 40 минут задержался пригородный поезд.

"Железнодорожники уже ликвидировали последствия обстрела. Продолжаем движение по графику", – добавили в Укрзализныце.

Кстати, еще совсем недавно, 24 октября, враг также обстрелял пути на участке между Николаевом и Херсоном. На месте повреждения продолжались ремонтные работы, а перевозки пассажиров из-за этого осуществляли автобусами.