В Днепропетровской области сбили 24 воздушные цели: действуют аварийные отключения света

Сегодня, 29 марта, состоялась очередная массированная атака россиян. Этой ночью В Днепропетровской области удалось сбить 24 воздушные цели.

Российские войска повредили несколько объектов энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области. Также известно, что на одном из объектов пострадал человек.

Смотрите также Враг перед атакой проводил мощную аэроразведку: только на Юге было 140 дронов-разведчиков

Последствия атаки по Днепропетровской области

Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что этой ночью ПВО сбила над областью 12 беспилотников в Павлоградском, Криворожском, Днепровском и Каменском районах. Всего над Днепром было уничтожено 12 ракеты.

В результате атаки повреждены несколько энергетических объектов в Днепровском, Криворожском и Каменском районах. Один человек получил ранения, ему сразу оказали медицинскую помощь на месте, после чего он будет поправляться дома.

В Каменском, где был атакован дачный кооператив, еще пять человек получили ранения, среди них 5-летняя девочка. Раненым была оказана медицинская помощь, а девочке будет предоставляться амбулаторное лечение. Двое мужчин были госпитализированы, один из них в состоянии "тяжелый".

Также было разрушено 3 дачных дома, а еще 4 повреждены. В области повреждено 12 автомобилей повреждено.

Последствия российской атаки / фото Сергей Лысак

Оккупанты атаковали энергетические объекты в Днепропетровський области