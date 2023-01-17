Они все мертвы: в Днепре погибла целая семья, собравшаяся вместе на праздник
Источник:инстаграмм kwxqf
В результате удара по многоэтажке в Днепре погибли 45 человек. В частности, подтвердили смерть всей семьи, которая собралась вместе на праздник.
Супруги из Одессы – Андрей Осинский и Марина Фигурна – приехали к родителям. Они жили в том доме, куда попала ракета. Родственница семьи сообщила, что их опознали.
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Целая семья погибла
Семья из 7 человек собралась дома на праздник. Самой молодой девочке Ане было всего 15 лет. Марина с Андреем приехали к родителям – Яне и Александру. Вместе они поехали в гости к бабушке с дедушкой. Ракета попала прямо в их дом.
Их родственница, сестра Ани, рассказывает, что сегодня опознали тела всех, кроме дяди. Бабушка находится в реанимации.
Сегодня я узнала то, что боялась узнать больше всего. Сообщаю официально. Да, они все опознаны, кроме дяди Ани, Андрея. Они все мертвые, мне очень больно,
– написала сестра Ани.
Удар по Днепру: что известно
- 17 января завершились спасательно-поисковые работы на месте удара по многоэтажке в Днепре. Они продолжались 69 часов. К сожалению, в результате вражеской атаки погибли 45 человек, из которых – 6 детей.
- По состоянию на 13.00 17 января было известно о том, что 15 тел до сих пор не идентифицировали. Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что жертв может быть больше 50.
- По его словам, шансы найти кого-то – низкие, поскольку ночью – сильный холод, а также было горение ракетного топлива.
- Пострадавшие из-за ракетного удара семьи получат от городских властей по миллиону гривен.