Жертв могло быть больше, – журналист из Днепра рассказал детали ракетной атаки на город

Россия 19 апреля осуществила очередную массированную ракетную атаку по территории Украины. В частности, под ударами оказалась Днепропетровская область. Непосредственно в городе враг попал в жилую многоэтажку. Есть погибшие.

Журналист из Днепра Александр Чиж в разговоре с 24 Каналом подробно объяснил последствия атаки. По его словам, россияне били по объектам транспортной инфраструктуры.

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Последствия удара по Днепру

Около пяти утра в Днепре прозвучал сигнал воздушной тревоги. Город оказался под массированным ракетным обстрелом. Россияне попали в жилую пятиэтажку, которая частично разрушена.

Наверное так нельзя говорить, но хорошо, что тип здания – "сталинка", она кирпичная. Мы уже много раз видели по прилетам в других городах, что когда попадание идет в панельный дом, то он складывается, как эффект домино. Здесь поражены два верхних этажа, но само здание устояло. Поэтому, будем откровенными, жертв могло быть гораздо больше, к сожалению,

– сказал журналист.

Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в эфире телемарафона по состоянию на 9 утра сообщил, что непосредственно в Днепре погибли 2 человека: мужчина и женщина.

"Пожар ликвидирован. Разбор завалов продолжается. После этого будут работать соответствующие службы по подсчету последствий. И будем помогать людям. Относительно пропавших без вести под завалами – уверен, что нет. Потому что пожар закончился, сейчас делают обходы по разрушенным домам. Надеемся их не будет", – сказал Лысак.

Ранены 16 человек, они в состоянии средней тяжести. У людей осколочные ранения, переломы, гематомы, резаные раны. На месте развернут штаб помощи. Все коммунальные службы работают на месте атаки. Пострадавшим оказывается психологическая помощь.

Также председатель Днепропетровской ОВА сообщил, что силам ПВО в целом удалось сбить 11 из 16 ракет, а также 9 из 10 "Шахедов", которыми россияне проводили свою атаку.

Последствия атаки Днепропетровской области 19 апреля: основное