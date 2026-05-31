В момент атаки на месте оказался работник склада Андрей, сообщает телеграм-канал "ДС: новости Днепр".

Читайте также Россия снова атакует дронами Украину, под угрозой Ровенская область: где сейчас летят вражеские цели

Что происходило в момент удара по Днепру?

Андрей рассказал, что оказался фактически в эпицентре атаки: после взрыва начали падать обломки, а выходы оказались заблокированными.

По его словам, работникам пришлось вручную открывать рампы для грузовиков, чтобы выбраться наружу.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

На мне загорелась куртка. Сгорело абсолютно все – кассы, товар, работы больше нет. На складе было много антиперспирантов, они сейчас массово детонируют,

– добавил Андрей.

На месте также был охранник Сергей. Он рассказал, что после удара на него обвалился потолок, из-за чего он ненадолго потерял сознание.

Когда мужчина пришел в себя, помещение уже было охвачено огнем.

Начал узнавать, все ли успели выйти. Гореть будет долго, потому что там стиральные порошки, бытовая химия, дезодоранты и очень много спиртосодержащих товаров,

– поделился Сергей.

Что происходило после попадания БпЛА: смотрите видео

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, угрозу БпЛА и баллистики для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в телеграмме 24 Канала.

Напомним, в пресс-службе "Новой почты" сообщили, что работники отделения не пострадали. Сейчас на месте происшествия работают спасатели и правоохранители, которые ликвидируют последствия атаки и устанавливают масштабы нанесенного ущерба.

Также "Новая почта" уже ввела резервные схемы работы и перестроила логистику, поэтому задержек с доставкой отправлений не ожидается.

31 мая российские войска ударили также по Ровенской области. Как сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль, целью стало нерабочее предприятие. По предварительной информации, в результате атаки люди не пострадали, на месте работают все соответствующие службы.