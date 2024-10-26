Это не обломки, а прямое попадание баллистической ракетой в дом, – Филатов об ударе России по Днепру
Источник:Борис Филатов
Поздно вечером 25 октября российские захватчики нанесли ракетный удар по Днепру. Оккупанты атаковали город баллистикой. Было прямое попадание в жилой дом.
Об этом заявил городской голова Борис Филатов в телеграме. Подчеркнул, это никакие не "обломки", а российская баллистическая ракета.
Обратите внимание В результате обстрела Днепра погибли 3 человека, известно о многих пострадавших
Удар по дому в Днепре
Мэр констатировал, что российские военные преступники ударили баллистической ракетой в жилой дом в Днепре.
Никакие не "обломки". Никаких военных целей рядом. Прямое. Попадание. В жилой дом. На 8 квартир. Гражданских людей. Баллистической ракетой!!!
– подчеркнул Борис Филатов.
Также добавил, еще один такой же жилой дом разрушен в результате вражеского обстрела.
Есть погибшие. У ребенка оторвана рука. Они хотят нас уничтожить. Помните об этом каждый день,
– подчеркнул городской голова Днепра.
Россияне убили 3 человека, в частности, ребенка. Еще 19 – пострадали, из них 4 – детей. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА.
Также Сергей Лысак рассказал, что в результате ночной ракетной атаки в городе есть разрушения сразу на нескольких локациях. Уничтожены жилая двухэтажка и гараж. Повреждены 13 многоквартирных и 2 частных дома, 30 авто. Также изуродованы корпуса больницы.
Кстати, оперативные детали вражеской атаки в нашем телеграме.
Последствия ракетной атаки на Днепр / Фото из телеграма Лысака
24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в результате российского обстрела. Вечная память!