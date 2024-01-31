Россия атаковала гражданских в Харькове: в МВД показали последствия циничного удара
В ночь на 31 января российская армия в очередной раз нанесла удары "Шахедами" по гражданским объектам в двух районах Харькова. МВД показало кадры ликвидации последствий и разрушений, возникших в результате атаки.
Также известно о трех пострадавших – к счастью обошлось без погибших. Один из мужчин получил осколочные ранения другой контузии, а у третьего диагностировали острую реакцию на стресс.
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Последствия атаки
Поздним вечером 30 января враг в очередной раз атаковал Харьков, в результате чего пострадали Салтовский и Слободской районы. Были прилеты по гражданской инфраструктуре.
Горели крыша частного жилого дома гаражи 2 легковых автомобиля крыша двухэтажного и административного здания. Общая площадь всех пожаров составила около 100 квадратных метров,
– пишут в ГСЧС.
Сообщается о 3 пострадавших из-за российских обстрелов. Мужчина 85 лет получил осколочные ранения, 44-летний мужчина испытал контузию, а у еще одного мужчины диагностировали острую реакцию на стресс.
Спасатели и МВД поделились кадрами с мест удара, на которых видны последствия российского террора. Кроме вышеупомянутых объектов также повреждены рядом многоэтажные жилые дома и торговое заведение.
Последствия российского удара по Харькову 30 января: смотрите подборку.
Российские атаки на города
- В ночь на 31 января российские военные запустили по Украине 20 "Шахедов". Также по Украине запустили 3 баллистические ракеты типа "Искандер-М". Воздушные Силы уничтожили 14 ударных дронов в пределах Николаевской Запорожской Днепропетровской Кировоградской и Харьковской областей.
- Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что россияне атаковали область минимум 6 дронами-камикадзе.
- Взрывы вечером 30 января слышали не только в Харькове, но и на Полтавщине. По предварительной и непроверенной информации от мониторинговых каналов оккупанты могли применить "Искандер-М". Воздушные Силы предупреждали о баллистике в направлении Кременчуга.