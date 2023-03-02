"Прочь Россию из ООН": на руинах дома в Днепре разместили огромный баннер – щемящие фото

2 марта 2023, 17:04
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На жилом доме, разрушенном российской баллистической ракетой, появился огромный баннер. На нем разместили призыв выгнать Россию из ООН.

Авторы баннера поделились фотографиями с журналистами 24 Канала и подчеркнули, что России не должно существовать в ООН.

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Баннер занимает большую площадь в 7 этажей. Впечатляет, но рядом с баннером виднеется огромная дыра на месте, где раньше был один из подъездов дома.

России не должно существовать в ООН, поэтому разрушить международный потенциал врага, уничтожить его влияние на мировую политику – это важнейшая задача для украинской дипломатии.
– подчеркнули авторы баннера.

Баннер на разрушенном доме в Днепре / Фото предоставлены 24 Канала

 

Они также добавили, что каждый из нас может помочь в этой борьбе, подписав петицию "Долой РФ из ООН!".

Обратите внимание! Подписать петицию вы можете, перейдя по ссылке.

Что это даст

  1. Позволит выгнать Россию из незаконно занятого места в ООН и Совете Безопасности ООН.
  2. Создаст возможность принудительно взыскать репарации из России.
  3. Поможет сформировать международный трибунал, который привлечет всех военных преступников.

Авторы добавили, что сделать это вполне реально по нескольким причинам, в частности:

  • Россия незаконно заняла место СССР в ООН.
  • Есть юридические прецеденты решения схожей трудности: непризнание России легитимным представителем народа СССР – "Китайский сценарий".

Ужасный удар по дому в Днепре: главное

Российские оккупанты 14 января нанесли массированный ракетный удар по Украине. Захватчики попали в многоэтажку в Днепре. 17 января завершились спасательно-розыскные работы. Они продолжались 69 часов. Известно о 45 людях, чья жизнь унес враг. Среди них – 6 маленьких украинцев.

Владимир Зеленский сообщил, что, по предварительной информации, в результате удара разрушено 72 квартиры и повреждено более 230 квартир. Кирилл Тимошенко после визита в Днепр 16 января заявил, что фактически разрушены более 200 квартир.

Автор: Альона Захарова