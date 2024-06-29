Платье спасло жизнь: в Днепре российская ракета уничтожила квартиру Ольги и Александра
Источник:ТСН
Россия 28 июня ударила ракетой по многоэтажке в Днепре. Пока супруги Ольга и Александр покупали платье, оккупанты уничтожили их квартиру.
В момент обстрела супруги находились в торговом центре на левом берегу. Это спасло их жизнь.
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Ракетный удар по многоэтажке в Днепре
В результате ракетного удара России по Днепру полностью разрушена одна из квартир в многоэтажке. К счастью, ее жителей внутри не было.
Супруги поехали в торговый центр, чтобы приобрести платье. Александр и Ольга вернулись домой уже после срабатывания сигнализации.
Нам начали писать в чатах "взрыв" и сработала сигнализация, мы быстро приехали сюда, но уже начали все звонить знакомые, кто здесь рядом живет... К счастью, никого не было в нашей квартире,
– рассказала пара.
Российские военные уничтожили все имущество, которое было у молодой семьи. Все, что осталось, – новое платье.
Платье, которое жена купила в "Караване". Все, больше ничего нет,
– подчеркнул Александр.
Мужчина добавил, что сегодня ночевать придется у родителей его жены.
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