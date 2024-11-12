"Пару секунд, взрыв, падает все": полиция показала первые минуты удара россиян по Кривому Рогу

Российская армия 11 ноября обстреляла многоэтажку в Кривом Роге, в результате чего были жертвы и пострадавшие, среди которых дети. Полицейские показали кадры первых минут после российской атаки по этому дому.

Именно тогда погибла мама и три ее ребенка. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.

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Какими были первые минуты после российской атаки по Кривому Рогу

Билошицкий написал, что 11 ноября, около 11 часов, Кривой Рог всколыхнула вражеская ракетная атака. В результате обстрела была разбита пятиэтажка в Металлургическом районе.

Патрульные вместе со спасателями помогали людям эвакуироваться из разрушенных помещений и сопроводили их в безопасное место,

– отметил правоохранитель.

Он также опубликовал кадры, на которых показал, как полицейские и спасатели помогали людям выбираться из дома, в который попала Россия.

Первые минуты после ракетного удара по дому в Кривом Роге / Видео из фейсбука патрульной полиции Украины

По состоянию на сейчас, по словам первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции, поисково-спасательная операция на месте попадания завершена.

"14 граждан получили травмы различной степени тяжести. Четыре человека, среди них мать и трое детей – 10 лет, 2,8 года и двухмесячный младенец, к сожалению, цинично убиты", – подчеркнул полицейский.

Он также выразил соболезнования семьям погибших и пожелал травмированным больше сил, чтобы выздороветь.

К слову, тела трех детей из дома в Кривом Роге удалось деблокировать только 12 ноября. Их маму вытащили из-под завалов вечером 11 ноября.