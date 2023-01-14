Застряла на высоте в разрушенной квартире: в Днепре спасли героиню фото, шокировавшего сеть

Россияне 14 января ударили по многоэтажке в Днепре. После атаки в сети появилось фото девушки, оказавшейся в ловушке своей разрушенной квартиры.

В настоящее время на месте работают спасатели, сообщает 24 Канал. По словам городского головы Бориса Филатова, работы будут продолжаться до утра.

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Девушку удалось спасти

После террористической атаки в Днепре 14 января сеть всколыхнуло фото с места трагедии. На нем можно увидеть девушку, застрявшую в своей полностью разрушенной квартире.

Фото, которое просто переворачивает внутренности. Девушка сидит в своей разрушенной квартире и ждет помощи. Это какой-то довольно высокий этаж, "на глаз" – пятый,

– написала журналистка Кристина Коцира.

К счастью, девушку спасли. Вскоре появилась фотография, как спасатели спускали ее вниз. Под мышкой пострадавшая держала мягкую зеленую игрушку. По информации Hromadske, девушке всего 23 года.

"В сентябре она потеряла любимого на войне. Сегодня она потеряла дом. Сейчас ее родители находятся под завалами, их судьба неизвестна", – говорится в сообщении.

Девушку сняли с разрушенной квартиры / Фото Arsen Dzodzaiev / Hromadske

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