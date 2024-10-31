Россия ударила КАБом по многоэтажке в Харькове: все, что известно об атаке

Россия продолжает атаковать мирные украинские города различными видами вооружения. В частности, под ударом снова оказался Харьков.

Вечером 30 октября Россия снова ударила по Харькову управляемой авиационной бомбой. Все, что известно об этой атаке – в тексте 24 Канала.

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Россияне попали в многоэтажку

В харьковскую многоэтажку оккупанты попали КАБом. Это произошло во время вечернего обстрела Харькова 30 октября. Взрывы прогремели примерно в 22:44.

В результате в части города исчез свет. По состоянию на утро 31 октября известно о том, что погиб ребенок, пострадало 35 человек, из них один ребенок. Удалось спасти 3 человек.

Разрушен подъезд 9-этажного дома с 5 по 1 этажи. Под завалами, вероятно, остаются люди. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Реакция президента

Владимир Зеленский не оставил без внимания очередной российский обстрел Харькова. Он поделился кадрами последствий.

Россияне атаковали Харьков: смотрите видео

Украинский лидер также подчеркнул, что украинские партнеры видят, что ежедневно происходит. И в этих условиях каждое их отложенное решение – это как минимум десятки, а то и сотни таких российских бомб против Украины.

Их решения – жизни наших людей. Поэтому мы вместе должны остановить Россию и сделать это со всей возможной силой,

– подчеркнул Зеленский.

В результате обстрела погиб ребенок

Олег Синегубов рассказал, что после вражеского попадания в многоэтажку в Салтовском районе Харькова, к сожалению, погиб ребенок.

Кроме того, директор областного центра экстренной медпомощи Виктор Забашта объяснил, что его достали из-под завалов с тяжелой травмой головы, переломами, без признаков жизни. Реанимационные мероприятия продолжались примерно 40 минут.

По уточненным данным, погибшему мальчику в сентябре исполнилось 12 лет. Под завалами находится еще один 16-летний мальчик.

В Харьковской ОВА рассказали, что поисково-спасательная операция осложняется значительной поврежденностью конструкции дома и угрозой обвала.