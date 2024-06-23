Днем 22 июня россияне совершили очередной террористический акт, сбросив УМПБ Д-30 на жилой дом в Харькове. Часть дома была разрушена, спасателям пришлось также обвалить верхние этажи, чтобы избежать дальнейшего завала.

Дом, в который попал российский КАБ, был заселен людьми. Там также проживали люди, которые переехали из Волчанска. С местными жителями, или дом разрушила Россия, пообщалась корреспондентка или дом разрушила Россия 24 Канала Анна Черненко.

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Истории харьковчан, чей дом разрушила Россия

Россияне выпустили 4 КАБа по городу, в частности 3 – по гражданскому предприятию, еще один – влетел в пятиэтажку. Из-за этого 2 – 3 этаж просто вывалились наружу. Подтверждена гибель двух человек, 53 человек пострадали от российской атаки.

Корреспондентка 24 Канала рассказала, что на местах прилета люди находятся в шоковом состоянии лишь первое время. Из-за постоянных обстрелов многие, к сожалению, готов к тому, что может потерять имущество.

Чувствую себя нормально, получил осколочные ранения. Все хорошо. Магазин развалило, но все восстановим, будем работать дальше,

– говорит один из раненых во время российской атаки.

В доме, в который попал российский боеприпас, в частности, жили люди, которые переехали из Волчанска. Всего в многоэтажке проживало немало людей, кто-то из жителей за время полномасштабного вторжения выехал, кто-то – наоборот вернулся.

"Соседи все живы. Дочь была дома, но она жива", – поделилась Рината, жительница разбитого дома.

Начальник аварийно-спасательной части Сергей Рашевский рассказал, что часть 4 и 5 этажей находятся в аварийном состоянии. В любой момент они могли просто рухнуть. После экспертного обследования было принято решение о необходимости демонтировать часть аварийных этажей. Уже на утро 23 июня аварийно-спасательные работы на месте событий завершились.

Есть вероятность, что дом в конце концов смогут восстановить. Ведь кирпичные дома после обстрелов отремонтировать легче.