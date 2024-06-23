Будинок, у який влучив російський КАБ, був заселений людьми. Там також проживали люди, які переїхали з Вовчанська. З місцевими мешканцями, чи будинок зруйнувала Росія, поспілкувалась кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко.

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Історії харків'ян, чий будинок зруйнувала Росія

Росіяни випустили 4 КАБи по місту, зокрема 3 – по цивільному підприємству, ще один – влетів у п'ятиповерхівку. Через те 2 – 3 поверх просто вивалилися назовні. Підтверджено загибель двох людей, 53 осіб постраждали від російської атаки.

Кореспондентка 24 Каналу розповіла, що на місцях прильоту люди перебувають у шоковому стані лиш перший час. Через постійні обстріли багато хто, на жаль, готовий до того, що може втратити майно.

Почуваюся нормально, отримав осколкові поранення. Все добре. Магазин розвалило, але все відновимо, будемо працювати далі,

– каже один з поранених під час російської атаки.

У будинку, в який влучив російський боєприпас, зокрема, жили люди, які переїхали з Вовчанська. Загалом у багатоповерхівці проживало чимало людей, хтось із мешканців за час повномасштабного вторгнення виїхав, хтось – навпаки повернувся.

"Сусіди всі живі. Донька була вдома, але вона жива", – поділилась Рината, мешканка розбитого будинку.

Начальник аварійно-рятувальної частини Сергій Рашевський розповів, що частина 4 та 5 поверхів перебувають в аварійному стані. У будь-який момент вони могли просто завалитись. Після експертного обстеження було ухвалене рішення про необхідність демонтувати частину аварійних поверхів. Вже на ранок 23 червня аварійно-рятувальні роботи на місці подій завершились.

Є ймовірність, що будинок зрештою зможуть відновити. Адже цегляні будинки після обстрілів відремонтувати легше.