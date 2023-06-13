Обоим было 22: в Кривом Роге из-за удара по многоэтажке погибли супруги, – СМИ

Ночью Россия атаковала Кривой Рог, нанеся удар по многоэтажке. К сожалению, есть погибшие. Среди жертв – молодые супруги.

Россия атаковала жилой дом, когда люди спали. Среди погибших – молодые супруги, обоим было 22 года.

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Что известно о жертвах российского теракта

В результате обстрела Кривого Рога известно о 6 погибших. Среди жертв молодые супруги: учитель младших классов и его жена. Обоим было 22 года. Российская ракета убила их, пока они мирно спали в собственном доме.

Кроме этого, после ночной атаки ранения получили 25 человек, 19 из них госпитализировали в больницу. Один человек обратился за помощью из-за сильного стресса.

Около пятиэтажки развернули штаб для пострадавших. Там можно зарегистрироваться на расселение, материальную помощь, получить строительные материалы, задекларировать поврежденное имущество, зарегистрироваться на восстановление документов. Также есть горячее питание.

Также в разрушенном доме нашли кота, пережившего прилет. Его всего трясло, поэтому, чтобы успокоить животное, ветеринар сделал укол. Работники Красного креста разыскали его хозяйку – его зовут Томас.

Последствия обстрела Кривого Рога: фото "СВОИ"

Что известно о террористическом обстреле Кривого Рога