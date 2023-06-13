Обоим было 22: в Кривом Роге из-за удара по многоэтажке погибли супруги, – СМИ
Источник:"СВОИ"
Ночью Россия атаковала Кривой Рог, нанеся удар по многоэтажке. К сожалению, есть погибшие. Среди жертв – молодые супруги.
Россия атаковала жилой дом, когда люди спали. Среди погибших – молодые супруги, обоим было 22 года.
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Что известно о жертвах российского теракта
В результате обстрела Кривого Рога известно о 6 погибших. Среди жертв молодые супруги: учитель младших классов и его жена. Обоим было 22 года. Российская ракета убила их, пока они мирно спали в собственном доме.
Кроме этого, после ночной атаки ранения получили 25 человек, 19 из них госпитализировали в больницу. Один человек обратился за помощью из-за сильного стресса.Важно! Около пятиэтажки развернули штаб для пострадавших. Там можно зарегистрироваться на расселение, материальную помощь, получить строительные материалы, задекларировать поврежденное имущество, зарегистрироваться на восстановление документов. Также есть горячее питание.
Также в разрушенном доме нашли кота, пережившего прилет. Его всего трясло, поэтому, чтобы успокоить животное, ветеринар сделал укол. Работники Красного креста разыскали его хозяйку – его зовут Томас.
Последствия обстрела Кривого Рога: фото "СВОИ"
Что известно о террористическом обстреле Кривого Рога
- Ночью Россия обстреляла Кривой Рог, атаковав гражданские объекты и пятиэтажку. В доме из-за удара загорелись квартиры с первого по пятый этажи – есть жертвы и раненые.
- Также трое пострадавших на частном предприятии – их госпитализировали. Вероятно, под завалами разбитого склада есть люди. Их ищут спасатели.
- Еще 4 травмированных – на другой локации. Там горели здание и авто.
- В общей сложности известно, что ночная атака унесла 6 жизней. Под завалами на двух объектах еще ищут людей.