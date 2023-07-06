Вышли из квартиры буквально за секунду до: во Львове спаслась семья с маленьким сыном
Во Львове во время ракетной атаки врага 6 июля чудом удалось спастись журналистским супругам. Пара вместе с малолетним сыном успели выйти в укрытие за несколько минут до попадания ракеты в здание.
Квартира, в которой они жили, была расположена на верхнем этаже дома. Она полностью разрушена. Автомобиль, припаркованный рядом с домом, тоже уничтожен.
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Во Львов эвакуировались из Киева
Павел Вуец – политический обозреватель издания "Главком" и его жена – Наталья Сокирчук, ранее также работавшая корреспонденткой, проживали в Киеве до начала полномасштабного вторжения. Но 7 марта 2022 семья эвакуировалась во Львов.
Здесь супруги вместе с сыном арендовали квартиру. В полностью разрушенном доме остались все документы, личные вещи и средства.
Семья потеряла все: как помочь
Помочь семье финансово можно по реквизитам:
- 4441 1144 2531 0941 – Вуец Павел Евгеньевич
- 4441 1144 4461 3747 – Сокирчук Наталья Владимировна
Разрушений испытала популярное кафе
К слову, в результате удара повреждено помещение популярной львовской кофейни Kredens Cafe на улице Стрыйской. Заведение временно не будет работать. Об этом сообщили владельцы кофейни в соцсетях.
Они опубликовали фото и видео повреждений, понесенных заведением. В частности в нем вылетели все панорамные окна и повреждены оконные конструкции, разрушения также получили мебель.
Вчера мы проделывали сезонные новинки в меню на Стрыйской. Фотографировали вино здесь за окном. Пили вкусный кофе. Ночью Россия все испортила. Однако дома за нашим окном пострадали еще больше. Сочувствуем всем пострадавшим и потерявшим родных. Берегите себя! Слава Украине,
– говорится в сообщении.
Атака на Львов: что известно по состоянию на сейчас
- В результате ракетного удара по Львову в ночь на 6 июля погибли четыре человека. В городе объявили двухдневный траур.
- Самой младшей жертве было всего 21. Старшей погибшей – 95, женщина пережила Вторую мировую войну.
- Известно, что при атаке погибла родная сестра и мама семьи журналиста "Варта 1".
- Спасены 7 человек, получили ранения 37, эвакуированы – 64 человека.
- Повреждены десятки домов и автомобилей. Во Львовской ОВА подчеркнули, что таких масштабов разрушений не было в городе с начала войны. выбиты десятки тысяч выбитых окон и дверей.