Увидела, что окон нет, – спасенная в Запорожье девушка рассказала о пребывании под завалами
Источник:ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области
Из-под завалов разрушенного дома в Запорожье спасли Екатерину. Она поделилась воспоминаниями и рассказала, что происходило в тот момент.
Екатерина подробно рассказала о нахождении под завалами. Женщина не понимала, как спасатели смогут ее достать из-под завалов.
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Спасенная девушка рассказала о нахождении под завалами в Запорожье
В момент ракетного удара Екатерина спала, но проснулась, увидела вспышку и что нет окон. Она смогла перейти в коридор, где находилась, пока ее не достали спасатели. Тогда же работники ГСЧС спрашивали у девушки, где она сидит, что видит перед собой и в какой комнате до этого была.
Они начали рыть завалы и светили на меня. Потом предложили взять меня на руки, чтобы вынести. Но я шла нормально и сама спустилась,
– рассказала Екатерина.
По словам девушки, все это время спасатели держали ее под руки и поддерживали.
"Я не представляла, как вообще ко мне смогут добраться и помочь мне", – отметила жительница разрушенного дома.
Екатерина рассказала о спасении: смотрите видео
Ракетный удар по дому в Запорожье: что известно
- 2 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. Враг попал в многоэтажный дом. Россияне нанесли удар ракетами С-300.
- Вражеская ракета попала в пятиэтажный дом. В результатет этого часть здания рухнула.
- По состоянию на 8 марта количество жертв возросло до 13 человек.
- Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что поисково-спасательные работы в доме завершились. Число жертв составляет 13 человек, среди которых маленький ребенок. Известно, что ей было всего 8 месяцев. Еще пять человек считаются пропавшими без вести.