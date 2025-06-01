Новые детали удара по заводу в Елабуге: OSINT-аналитики показали, куда попал БПЛА

В воскресенье, 15 июня, Силы обороны поразили мощности по производству БПЛА в Елабуге, в российском Татарстане. Появились подтверждения атаки и фото последствий.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитиков OSINT-группы Dnipro OSINT.

Смотрите также Более 1000 километров от Украины: где в Татарстане расположена экономическая зона "Алабуга"

Что известно об ударе по СЭЗ "Алабуга"

По данным аналитиков, особую экономическую зону "Алабуга" в Татарстане атаковал украинский БПЛА А-22 "Летучая лиса" с подвешенными авиабомбами ФАБ.

Дрон летел с северо-западной стороны, об этом свидетельствуют кадры с завода инженерного оборудования. Приближаясь к главным цехам политеха "Алабуга", он совершил сброс авиабомбы,

– указали там.

Приблизительная траектория полета БПЛА: смотрите видео

OSINT-группа предполагает, что целью был учебный корпус, но из-за несовершенства беспилотника авиабомба упала рядом, на парковку работников завода. В результате погиб 1 человек, еще 14 работников ранены.

"Кем они были – можно пока только догадываться, возможно обычные грузчики, а может и важные специалисты", – добавили аналитики.

Место попадания украинского БПЛА / фото из открытых источников

Заметим, что в Елабуге расположен завод по производству "Шахедов". Этот объект ВПК российских оккупантов используется для изготовления, тестирования и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов по территории Украины, в частности по энергетической и гражданской инфраструктуре.