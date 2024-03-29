Враг имеет 2 задачи: почему россияне нацелились на украинские ГЭС

Россия пытается повторить катастрофу с Каховской ГЭС. Владимир Зеленский заявил, что враг во время атаки 29 марта целился в Днестровскую и Каневскую ГЭС. Но россияне имеют 2 задачи. В частности, оккупанты хотят перекрыть "негатив" от своего провального зимнего наступления.

Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что так россияне будут уничтожать инфраструктуру Украины и пытаться оставить украинцев без света. К слову, президент Украины отметил, что вода не остановится перед пограничными столбами, поэтому под угрозой теперь и Молдова.

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"Российское зимнее наступление выдыхается. Ничего, кроме Авдеевки, они не получили, потеряв десятки тысяч российских террористов и сотни единиц техники. Этот "негатив" надо перекрывать", – подчеркнул Свитан.

Тем временем Украина будет пытаться противостоять оккупантам. Здесь очень сильно помогло бы наличие дополнительных ЗРК. Так военно-политическое руководство украинского государства и украинцы просят страны, которые могут помочь, поделиться своими зенитно-ракетными комплексами. По словам военного эксперта, в целом произведено более тысячи комплексов Patriot. Сотни из них пылятся на складах на некоторых направлениях.

Спасайте в этом смысле европейский народ от перевода его в каменный век. А это россияне как раз и хотят сделать. У них основная задача – именно это. Одно дело – перекрыть "негатив" относительно провала зимнего наступления. Второе – надавить на украинское общество, военно-политическое руководство,

– убежден военный эксперт.

То есть враг хочет, чтобы Украина капитулировала в войне и сдала свои территории России.

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