В Грозе прощались с Андреем Козырем: при ударе вся семья воина погибла, что о них известно

Вчера в селе Гроза, когда россияне устроили теракт и убили 52 человека, местные жители прощались с военным Андреем Козырем. Поминки организовал его сын Денис.

Военный был похоронен на военном кладбище на Днепропетровщине, поэтому сын воина решил перезахоронить отца в родном селе. Во время его поминок россияне убили всю семью погибшего воина.

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Сын и отец в первые дни пошли на войну

Андрей вместе с сыном Денисом в первые дни полномасштабного вторжения вернулись из Польши, чтобы встать на защиту страны.

До войны мужчины вместе находились в Польше, но в первые дни приехали во Львов и пришли в военкомат. Их отправили на обучение, а затем перебросили в Попасную в разные группы. После трех дней боевых действий отец получил смертельное ранение в шею,

– говорится в сюжете ТСН.



Денис вместе с отцом вернулись из Польши, чтобы воевать / Фото ТСН

Сын Денис продолжал защищать Украину на передовой, а в июне же уволился из армии по состоянию здоровья. После демобилизации он переехал в родную деревню Грозу, где женился.



Денис и его жена на момент удара были в кафе, они погибли / Фото ТСН

Почтить память павшего в бою воина собралось около 60 его односельчан, россияне же ударили по кафе, где проходили поминки, ракетой "Искандер".

Россия одним ударом убила полсела

Утро 6 октября известно о 52 погибших вследствие террористического удара. Среди них – сын Андрея Денис и его жена, а также дедушка и бабушка Дениса и его теща.