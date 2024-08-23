Ночью враг ударил КАБом по Богуславке: из-под завалов достали тела супругов

Россияне обстреляли Богуславку в Харьковской области. Есть погибшие и раненые.

Ночью 23 августа захватчики сбросили управляемую авиационную бомбу на Боровскую громаду Изюмского района. Россияне поразили частные жилые дома.

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Оккупанты убили двух человек

Как сообщили в ГСЧС, в одном из зданий вспыхнул пожар площадью 80 квадратных метров.

Из-под завалов жилого дома спасатели достали тела погибших 61-летнего мужчины и его 59-летней жены. Также пострадала 78-летняя женщина. Предварительно, враг применил ФАБ-500 с УМПК.

Также сегодня ориентировочно в 3:30 оккупанты совершили авиаудар по поселку Колесниковка Купянского района. Попадание зафиксировано в дачный кооператив. 46-летний мужчина получил взрывное ранение.

Последствия удара по Богуславке / Фото ГСЧС

Напомним, что недавно российские военные ударили по поселку Казачья Лопань из артиллерии и дроном. Разрушено здание поселкового совета, трактор. Из-под завалов спасли гражданскую женщину. Пострадавшую доставили в больницу.