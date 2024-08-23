Вночі 23 серпня загарбники скинули керовану авіаційну бомбу на Борівську громаду Ізюмського району. Росіяни уразили приватні житлові будинки.

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Окупанти вбили двох людей

Як повідомили у ДСНС, в одній із будівель спалахнула пожежа площею 80 квадратних метрів.

З-під завалів житлового будинку рятувальники дістали тіла загиблих 61-річного чоловіка та його 59-річної дружини. Також постраждала 78-річна жінка. Попередньо, ворог застосував ФАБ-500 з УМПК.

Також сьогодні орієнтовно о 3:30 окупанти здійснили авіаудар по селищу Колісниківка Купʼянського району. Влучання зафіксовано у дачний кооператив. 46-річний чоловік отримав вибухове поранення.

Наслідки удару по Богуславці / Фото ДСНС

Нагадаємо, що нещодавно російські військові вдарили по селищу Козача Лопань з артилерії та дроном. Зруйновано будівлю селищної ради, трактор. З-під завалів врятували цивільну жінку. Постраждалу доставили в лікарню.