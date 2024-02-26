Пострадала база отдыха, ангары и дома: что ночью атаковал враг на Харьковщине

В результате атаки на Харьковскую область пострадали ангары с зерном, а также техника и старая база отдыха. Правоохранители документируют очередное военное преступление.

Поздно вечером 25 февраля российская армия начала выпускать по Харьковской области ракеты. Впоследствии в ход пошли авиабомбы и дроны-камикадзе. По предварительным данным, пострадавших нет, – информирует председатель ОВА Олег Синегубов и пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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Атака на Харьковскую область

Поселок Песочин, Харьковский район. Россияне около 23:00, 25 февраля нанесли два ракетных удара из зенитно-ракетного комплекса С-300, поразив 2 гражданских ангара с зерном. Повреждена техника предприятия, в частности тракторы и грузовые автомобили.

Россияне около 23:00, 25 февраля нанесли два ракетных удара из зенитно-ракетного комплекса С-300, поразив 2 гражданских ангара с зерном. Повреждена техника предприятия, в частности тракторы и грузовые автомобили. Село Скрипаи, Чугуевский район . Зафиксировано около 2 ночи попадание двух вражеских дронов типа "Шахед" на территории старой базы отдыха. Захватчики повредили 3 одноэтажных дома на территории базы.

. Зафиксировано около 2 ночи попадание двух вражеских дронов типа "Шахед" на территории старой базы отдыха. Захватчики повредили 3 одноэтажных дома на территории базы. Поселок Великий Бурлук, Купянский район. В 02:15 произошел обстрел авиабомбами со стороны российских оккупантов. Вследствие этого пострадал частный жилой дом и легковой автомобиль.

По предварительным данным, оккупанты ударили по населенному пункту двумя ракетами типа С-300 именно с территории Белгородской области России,

– уточнили в Харьковской областной прокуратуре детали атаки на Песочин.

Были собраны доказательства вооруженной агрессии России, после чего соответствующие органы начали досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны. Это часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса.

Последствия ударов по Харьковской области / Фото ОВА и прокуратуры

За сутки артиллерийских и минометных ударов врага подверглись более 15 населенных пунктов Харьковщины. В частности, Казачья Лопань, Стрелечья, Гатище, Двуречная, Синьковка и Петропавловка.

Добавим, что глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал поздно вечером 25 февраля, что оккупанты нанесли удары по Харьковскому району ракетами С-300.

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Также под прицелом врага этой ночью был город Днепр. Утром власти проинформировали о 4 пострадавших в результате вражеской атаки. Среди них две женщины и двое мужчин.

Украинским системам ПВО удалось уничтожить 9 ударных дронов и три ракеты Х-59. В целом враг ночью выпустил: