Пострадала база отдыха, ангары и дома: что ночью атаковал враг на Харьковщине
В результате атаки на Харьковскую область пострадали ангары с зерном, а также техника и старая база отдыха. Правоохранители документируют очередное военное преступление.
Поздно вечером 25 февраля российская армия начала выпускать по Харьковской области ракеты. Впоследствии в ход пошли авиабомбы и дроны-камикадзе. По предварительным данным, пострадавших нет, – информирует председатель ОВА Олег Синегубов и пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
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Атака на Харьковскую область
- Поселок Песочин, Харьковский район. Россияне около 23:00, 25 февраля нанесли два ракетных удара из зенитно-ракетного комплекса С-300, поразив 2 гражданских ангара с зерном. Повреждена техника предприятия, в частности тракторы и грузовые автомобили.
- Село Скрипаи, Чугуевский район. Зафиксировано около 2 ночи попадание двух вражеских дронов типа "Шахед" на территории старой базы отдыха. Захватчики повредили 3 одноэтажных дома на территории базы.
- Поселок Великий Бурлук, Купянский район. В 02:15 произошел обстрел авиабомбами со стороны российских оккупантов. Вследствие этого пострадал частный жилой дом и легковой автомобиль.
По предварительным данным, оккупанты ударили по населенному пункту двумя ракетами типа С-300 именно с территории Белгородской области России,
– уточнили в Харьковской областной прокуратуре детали атаки на Песочин.
Были собраны доказательства вооруженной агрессии России, после чего соответствующие органы начали досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны. Это часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса.
Последствия ударов по Харьковской области / Фото ОВА и прокуратуры
Добавим, что глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал поздно вечером 25 февраля, что оккупанты нанесли удары по Харьковскому району ракетами С-300.
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Также под прицелом врага этой ночью был город Днепр. Утром власти проинформировали о 4 пострадавших в результате вражеской атаки. Среди них две женщины и двое мужчин.
Украинским системам ПВО удалось уничтожить 9 ударных дронов и три ракеты Х-59. В целом враг ночью выпустил:
- баллистическую ракету "Искандер-М";
- две ракеты С-300;
- три управляемые авиационные ракеты Х-59;
- противорадиолокационную ракету Х-31П;
- 14 ударных беспилотников.