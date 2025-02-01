Россияне ударили по одному из районов Харькова: много пострадавших, есть жертва

Российские войска нанесли удар по Харькову утром 1 февраля. В результате атаки пострадало много людей, есть жертва.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова.

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Что известно о жертвах и пострадавших в Харькове

Утром 1 февраля в Харькове был прилет в пределах жилой застройки в Холодногорском районе. По предварительной информации, удар был нанесен с помощью БПЛА "Шахед".

По состоянию на 8:29 известно о 5 пострадавших в Холодногорском районе. К сожалению, в результате российской атаки погибла 60-летняя женщина.

Что известно об ударе по Харькову

Утром 1 февраля Россия нанесла удар по Харькову, в городе прогремела серия взрывов. По информации председателя ОВА Олега Синегубова, зафиксировано попадание в Харьковском и Берестинском районах.

Впоследствии стало известно о новых прилетах в Холодногорском районе, один из которых пришелся на жилую застройку.

В результате обстрела загорелся частный жилой дом. На месте работают спасательные службы.

К слову, российские войска также нанесли удар по жилому дому в Полтаве. Сейчас на месте попадания работают спасатели и все экстренные службы.