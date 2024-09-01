Обеспечивал водой 2 района: российские ракеты разрушили магистральный водовод Харькова

Армия России не прекращает атак на Харьков. В результате очередного обстрела пострадал магистральный водовод города.

Собственно, в воскресенье, 1 сентября, враг выпустил баллистические и крылатые ракеты по Харькову. Впоследствии коммунальное предприятие "Харьковводоканал" рассказало о важности водопровода, что поразили захватчики.

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Поврежденный водопровод Харькова

Бригады аварийно-восстановительных работ уже начали комплексное восстановление сетей, которые расположены в Немышлянском районе и были повреждены во время обстрела.

Начальник районной службы "Харьковводоканал" Павел Гладков констатировал, что магистральный водовод, диаметром в 1000 миллиметров, ремонтники начали восстанавливать непосредственно после допуска.

Этот трубопровод обеспечивает водой жителей Немышлянского и Слободского районов. Главная задача, которую мы решаем – отключить разрушенный участок магистрали,

– подчеркнул Гладков.

По словам чиновника, также для обеспечения харьковчан водой планируют переподключить услуги на другие сети. Параллельно "Харьковводоканал" оценивает характер и размер повреждения.

Среди прочего, во время обстрела был поврежден газопровод, о чем сообщили в Харьковском городском филиале "Газсети". Ремонтники выполнили работы по ликвидации утечек газа без прекращения газоснабжения потребителей.

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Уточним, что воздушная тревога 1 сентября в Харькове, во время которой россияне нанесли удар, была объявлена в 12:58, первый взрыв прогремел уже через две минуты.

Прокуратура сообщила, что фиксируют прямое попадание трех ракет типа "Искандер-М" по зданию Дворца спорта в Немышлянском районе, а также три попадания ракет типа С-300/С-400 по прилегающей территории.