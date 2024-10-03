Удар по Харькову: прокуратура поделилась жуткими кадрами

Россия продолжает атаковать мирные украинские города, которые никогда не представляли для нее угрозы. В частности, под ударом оказался Харьков.

Россия нанесла авиационных ударов по Харькову и Золочеву. В результате них пострадали 12 человек, среди них ребенок.

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КАБ попал в дом

под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Правоохранители установили, что ночью 2 октября Россия с территории Белгородской области запустила КАБы Харькову и Золочеву Богодуховского района.

Один из них попал между третьим и четвертым этажом пятиэтажного жилого дома в Салтовском районе города. Там загорелся пожар.

Травмы различной степени тяжести получили 12 человек, среди которых девочка 3 лет 11 месяцев. Самой старшей пострадавшей 73 года.

В Золочеве в результате авиаударов повреждены по меньшей мере 10 жилых домов, хозяйственные постройки. У 69-летней женщины острая реакция на стресс.

Последствия вражеских обстрелов / Фото Харьковской прокуратуры