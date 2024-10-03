Росія завдала авіаційних ударів по Харкову та Золочеву. Внаслідок них постраждали 12 людей, серед них дитина.

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КАБ влучив у будинок

️За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Правоохоронці встановили, що вночі 2 жовтня Росія з території Бєлгородської області запустила КАБи Харкову та Золочеву Богодухівського району.

Один із них влучив між третім та четвертим поверхом пʼятиповерхового житлового будинку у Салтівському районі міста. Там зайнялась пожежа.

Травми різного ступеня тяжкості отримали 12 людей, серед яких дівчинка 3 років 11 місяців. Найстаршій постраждалій 73 роки.

У Золочеві внаслідок авіаударів пошкоджено щонайменше 10 житлових будинків, господарчі споруди. У 69-річної жінки гостра реакція на стрес.

Наслідки ворожих обстрілів / Фото Харківської прокуратури