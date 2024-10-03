Про це повідомив Філіп Пронін у своєму телеграм-каналі. Голова Полтавської ОВА розповів, які наслідки цієї ворожої атаки.
Дивіться також Росіяни атакували "Шахедами" Прикарпаття: чи є постраждалі
До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.
Атака "Шахедами" на Полтавщину сьогодні
Посадовець розповів, що цієї ночі окупанти атакували область десятками дронів. На щастя, люди не постраждали.
Пронін зазначив, що уламками дронів пошкодило 6 будівель комерційного призначення у Лубенському районі. Тим часом у Кременчуцькому – покрівлю господарської споруди, скління в житловому будинку й дитячому садочку.
Скільки "Шахедів" збили вночі 3 жовтня
- У ніч на 3 жовтня окупанти атакували Україну 105 "Шахедами".
- ППО збила 78 "Шахедів" у Київській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Херсонській, Одеській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Рівненській та Івано-Франківській областях.
- Один безпілотник полетів у напрямку Білорусі. Також, ймовірно, внаслідок активної протидії РЕБ, 23 ворожі БпЛА локаційно втрачені в різних регіонах України.