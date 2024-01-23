Обнявшись смотрят на горящие остатки собственного дома: щемящее видео из Харькова

Россияне на рассвете 23 января атаковали Украину разными типами вооружения. В Харькове под российским огнем оказались многоэтажки и дома, в которых проживали мирные украинцы.

В сети опубликовали видео, на котором мужчина и женщина обнявшись смотрят на собственное разрушенное здание. Россияне смогли уничтожить их дом, но никогда не отнимут веру в будущее.

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Щемящие кадры из Харькова

Россияне утром 23 января нанесли циничный удар по многоэтажкам, частным и многоквартирным домам в Киевском и Салтовском районах города Харькова. На местах продолжают работать спасатель, под завалами могут находиться люди.

В это время в объектив камер попала пара харьковчан, просто стоящая, обнявшись, перед пеплом после российского удара. Они наблюдают за языками пламени, а также за оставшимися от их дома. Они смотрят, как их дом горит из-за российского террора.

Пара, обнявшись, смотрит на разрушенный дом: смотрите видео "Накипело"

Что известно об атаке на Харьков