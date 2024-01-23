Обнявшись смотрят на горящие остатки собственного дома: щемящее видео из Харькова
Источник:Накипело
Россияне на рассвете 23 января атаковали Украину разными типами вооружения. В Харькове под российским огнем оказались многоэтажки и дома, в которых проживали мирные украинцы.
В сети опубликовали видео, на котором мужчина и женщина обнявшись смотрят на собственное разрушенное здание. Россияне смогли уничтожить их дом, но никогда не отнимут веру в будущее.
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Щемящие кадры из Харькова
Россияне утром 23 января нанесли циничный удар по многоэтажкам, частным и многоквартирным домам в Киевском и Салтовском районах города Харькова. На местах продолжают работать спасатель, под завалами могут находиться люди.
В это время в объектив камер попала пара харьковчан, просто стоящая, обнявшись, перед пеплом после российского удара. Они наблюдают за языками пламени, а также за оставшимися от их дома. Они смотрят, как их дом горит из-за российского террора.
Пара, обнявшись, смотрит на разрушенный дом: смотрите видео "Накипело"
Что известно об атаке на Харьков
- Утром оккупанты ударили по Харькову. По сообщению местных властей было две волны обстрелов – утренняя и ночная. Россияне попали в жилые дома, пострадало также образовательное учреждение и частный сектор. Вероятно, враг применил ракеты Х-59 для уничтожение домов гражданских.
- Сообщается, что по состоянию на 14.25 от российской атаки пострадали 62 человека. 57 человек, в том числе восемь детей получили ранения. К сожалению, в Харькове также 6 погибших.
- Мэр города Игорь Терехов рассказал, что в городе повреждено не менее 30 жилых домов, выбиты тысячи окон. Кроме того, продолжаются спасательные работы, однако они несколько усложнены из-за того, что пока чрезвычайники не могут отключить газ.