У мережі опублікували відео, на якому чоловік та жінка обійнявшись дивляться на власний зруйнований будинок. Росіяни змогли знищити їх дім, але ніколи не заберуть віру у майбутнє.

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Щемливі кадри з Харкова

Росіяни вранці 23 січня завдали цинічного удару по багатоповерхівках, приватних та багатоквартирних будинках в Київському та Салтівському районах міста Харків. .На місцях продовжують працювати рятувальник, під завалами можуть перебувати люди.

У цей час в об'єктив камер потрапила пара харків'ян, яка просто стоїть, обійнявшись, перед попелищем після російського удару. Вони спостерігають за язиками полум'я, а також за тим, що залишилися від їхнього будинку. Вони дивляться, як їх дім горить через російський терор.

Пара, обійнявшись, дивиться на зруйновану оселю: дивіться відео "Накипіло"

Що відомо про атаку на Харків