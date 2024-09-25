Девушка записывала видео на телефон и зафиксировала удар России по Харькову

Россия во вторник, 24 сентября, цинично ударила по многоэтажкам Харькова. Момент атаки на один из домов попал на видео.

Девушка записывала видео на телефон. Вдруг над ней пролетел российский КАБ, передает 24 Канал.

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Момент попадания российского КАБа в жилой дом Харькова

Девушка в момент ракетной атаки на Харьков записывала видеосообщение на телефон. В этот момент она услышала звуки приближающегося снаряда,, и увидела вспышку.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне в целом 24 сентября ударили по четырем административным районам города. В частности, они применили КАБы по двум жилых многоэтажках в Киевском и Салтовском районах. В этот день также российская армия разрушила хлебозавод и повредила стадион.

Всего пострадало 36 человек, 3 – погибли. Предварительно под завалами может находиться еще один человек. Работы на месте попадания продолжаются.

Момент атаки на дом в Харькове: смотрите видео