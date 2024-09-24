Дом, по которому пришелся удар в Харькове, ранее был атакован
Источник:Игорь Терехов
Россияне днем 24 сентября цинично обстреляли жилые многоэтажки Харькова. Один из них уже был ранее атакован российскими войсками.
Удар пришелся на два района города. Городской голова Харькова Игорь Терехов рассказал о по меньшей мере трех погибших.
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Один из домов россияне обстреляли еще в 2022 году
Россияне ударили по двум многоэтажкам в Киевском и Салтовском районах. В одну из них было прямое попадание. Люди находятся под завалами.
Городской голова Харькова Игорь Терехов рассказал, что дом, по которому пришелся удар в Киевском районе, российские войска обстреляли впервые в начале войны.
За это время дом отремонтировали и подготовили к грядущей зиме.
Его почти отремонтировали, вставили все окна, утеплили, подготовили к отопительному сезону,
– написал городской голова Харькова.
Как и в прошлый раз, враг ударил по дому КАБом. Этажи в нем сложились с восьмого по третий.