Удар по сверхважной больнице: кадры с попаданием новыми КАБами по спальному району Харькова

Утром 25 июля россияне нанесли удары по Харькову двумя КАБами с УМПБ-5. Враг попал в медицинское учреждение в Индустриальном районе.

Там находилось 15 работников и 13 пациентов. Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что по состоянию на сейчас известно о 7 пострадавших, среди них – ребенок.

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Очень серьезные разрушения

Анна Черненко отметила, что если 24 июля под ударом был центр Харькова, то сегодня отдаленный Индустриальный район. Первый удар, к счастью, был просто в поле. К сожалению, второй попал в работающий туберкулезный диспансер. Вокруг частный сектор и примерно 10 домов.

Были побиты крыши, окна, повреждены авто. Еще продолжается по частному сектору. Из медучреждения эвакуировали больных. Есть раненые. По состоянию на сейчас известно о 7 людях. Это люди, которые находились в медучреждении, а также из частного сектора, который рядом. Среди них – 12-летняя девочка.

Разрушения очень серьезные. Это медучреждение, мягко говоря, не скоро вернется к работе. Думаю, придется перепрофилировать, куда-то перемещать его работу. Потому что оно важное для Харькова, Харьковской области,

– сказала корреспондентка.

Последствия атаки на Харьков 25 июля / Фото 24 Канала

В больницах по состоянию на сегодня остаются еще несколько человек удара по центру Харькова боеприпасом УМПБ-5 в четверг, 24 июля.