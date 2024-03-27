Боеприпас, которым ударили по Харькову, может лететь на расстояние до 90 километров, – Синегубов
Российские оккупационные войска 27 марта нанесли удар по Харькову. Глава Харьковской ОГА прокомментировал обстрел жилой застройки города.
В среду, 27 марта, оккупационные войска нанесли удар по Харькову. В результате удара в городе повреждены по меньшей мере 14 многоэтажек, есть погибшие и раненые.
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Удар по Харькову
В эфире телемарафона Олег Синегубов, глава Харьковской ОГА, рассказал все об ударе российских войск по Харькову.
"По Харькову было нанесено 2 удара фактически новым боеприпасом, ранее мы таких фактов не фиксировали по городу. Действительно, большое количество пострадавших, пока еще наши подразделения ГСЧС работают на месте, проводят подомовой обход, потому что могут еще люди находиться в своих домах", – отметил Синегубов.
По его словам, разрушения достаточно серьезные. Он отметил, что выбито более 300 окон. Также на месте работают волонтерские организации, городские службы для того, чтобы ликвидировать последствия такой атаки.
Обстрел жилых домов, вероятно, осуществлен боеприпасом УМПБ Д-30. Он достаточно мощный, по силе взрыва – это среднее между авиабомбой и ракетой. Боеприпас калибром 30 сантиметров может летать на расстояние до 90 километров. Применяют как и с самолета, так и с РСЗО "Смерч". Окончательная информация после экспертизы,
– подчеркнул глава Харьковской ОГА.
Сколько раненых в Харькове после атаки 27 марта
- В 16:31 мэр города Игорь Терехов написал: "На эту минуту известно об одном погибшем. Еще шестеро ранены, двое в тяжелом состоянии". В течение получаса количество пострадавших возросло до 16, четверо из них – дети. Владимир Зеленский и Олег Синегубов в половине седьмого вечера указали общее количество пострадавших – как минимум 19.
- Руководитель полиции Харьковщины Владимир Тимошко рассказал "Суспильному" детали о возрасте детей. Раненым детям 3 месяца, 1,8 года, 10 и 13 лет. В то же время Синегубов говорит, что самому старшему ребенку 9 лет. Цифру 13 назвали и в Офисе Генерального прокурора.
- У пострадавших ранения легкого или среднего характера. Погибший был гражданским.