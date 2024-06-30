Удар по Харькову: КАБ летел 70 километров до места попадания

Россия продолжает цинично бить по Харькову. На этот раз враг снова попал КАБом с территории Белгородской области.

Россия днем 30 июня попала в автопарк и отделение "Новой почты" в Харькове. Известно, что враг атаковал с территории Белгородской области.

Смотрите также Тело очень разорвано: ужасные детали о погибшем и раненых в Харькове

Последствия обстрела

Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков рассказал, что 30 июня около 16:30 российская армия снова ударила по Харькову управляемой авиационной бомбой.

Удалось установить, что били из населенного пункта Нижний Ольшанец Белгородской области России. Авиабомба попала в нескольких метрах от помещения "Новой почты" в Слободском районе Харькова. Расстояние между местами пуска управляемой авиационной бомбы и попадания составляет около 70 километров.

Один человек погиб, еще 9 получили ранения, среди них 8-месячный мальчик. В результате удара уничтожено восемь транспортных средств, еще пять повреждены.

На месте работают прокуроры и фиксируют военные преступления.

Начато уголовное производство за нарушение законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.