Росія вдень 30 червня поцілила у автопарк та відділення "Нової пошти" у Харкові. Відомо, що ворог атакував з території Бєлгородської області.

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Наслідки обстрілу

Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков розповів, що 30 червня близько 16:30 російська армія знову вдарила по Харкову керованої авіаційною бомбою.

Вдалося встановити, що били з населеного пункту Нижній Ольшанець Бєлгородської області Росії. Авіабомба влучила у декількох метрах від приміщення "Нової пошти" у Слобідському районі Харкова. Відстань між місцями пуску керованої авіаційної бомби та влучання складає близько 70 кілометрів.

Одна людина загинула, ще 9 отримали поранення, серед них 8-місячний хлопчик. Внаслідок удару знищено вісім транспортних засобів, ще пʼять пошкоджено.

На місці працюють прокурори та фіксують воєнні злочини.

Розпочато кримінальне провадження за порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.