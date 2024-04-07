Разрушены гаражи, на одном из предприятий – пожар, – Терехов об обстреле Харькова

Оккупанты продолжают атаковать мирные украинские города. Так, российские войска в воскресенье, 7 апреля, в очередной раз атаковали Харьков.

Днем 7 апреля Харьков находился под вражеским ракетным обстрелом. Мэр города Игорь Терехов рассказал в эфире телемарафона о последствиях атаки россиян, информирует 24 Канал.

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Последствия атаки врага

Городской голова Игорь Терехов отметил, что противник нанес удары по центру Харькова, а также по Индустриальному району.

По его словам были КАБы по центру города, и, как говорят взрывотехники, были две ракеты С-300 по Индустриальному району.

Вследствие чего разрушены гаражи, выбиты окна в жилых домах в центральной части города, разбит вдребезги частный дом в центральной части города. Что касается Индустриального района, вспыхнул пожар на одном из производственных предприятий. Кроме этого, взрывной волной повреждено очень много окон частных домов харьковчан,

– сообщил мэр города.

Журналисты также поинтересовались, какая ситуация в городе с электроэнергией. Отвечая на вопрос, мэр города отметил, что ситуация по напряжению является тяжелой.

"Тяжелая ситуация по напряжению, электроснабжения. Введены очень жесткие графики отключений и электроэнергии не хватает, поэтому запрошена критическая инфраструктура. Что касается жилых домов, то подается по графикам, но графики часто не выдерживаются, потому что просто не хватает напряжения", – добавил Терехов.

Кроме этого, в Харьковской областной прокуратуре добавили, что российские войска с территории Белгородской области осуществили обстрел центральной части Харькова. Там отметили, что оккупанты как и в субботу, 6 апреля, использовали унифицированный межвидовой планирующий боеприпас калибра 30 сантиметров. Именно эти 2 боеприпаса попали во двор жилой застройки в Шевченковском районе в 80 метрах от входа в Центральный парк отдыха, где в то время находилось много местных жителей, а именно детей.

Там добавили, что в результате этого авиационного обстрела в настоящее время повреждено 5 многоэтажных жилых домов, около 10 гаражей и семь гражданских транспортных средств. Кроме того, трое гражданских лиц обратились за медицинской помощью к врачам – это две женщины и один мужчина.

Последствия авиаударов России по центру Харькова днем 7 апреля / Фото Суспильне

Враг атаковал город 6 апреля: кратко