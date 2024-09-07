Россияне атаковали Харьков и пригород: повреждены частные дома, есть пострадавшие

Российские военные нанесли очередные авиаудары по Харькову и его пригороду. В результате атаки пострадали 5 человек.

В Салтовском районе Харькова повреждено помещение частного предприятия, а также девять транспортных средств. Также есть попадания в Индустриальном районе.

Смотрите также Удар по ТРЦ и другим объектам в Харькове: погиб медик, есть раненые, среди них – дети

Какие последствия ударов по Харькову и пригороду

По информации следствия, около 16:00 российские военные нанесли очередные авиационные удары по Харькову и пригороду.

Последствия удара по Харькову / Фото Харьковской областной прокуратуры

В Салтовском районе есть повреждения помещения частного предприятия. Также был ранен 61-летний охранник., повреждено 9 траспортных средств.

В Индустриальном районе Харькова зафиксировано попадание по территории садового общества: произошло возгорание хозяйственной постройки. Без пострадавших,

– говорится в сообщении правоохранителей.

В то же время в поселке Малая Даниловка Харьковского района горел жилой дом, еще по меньшей мере 10 частных домовладений повреждены.

В результате вражеской атаки пострадали три женщины и мужчина. Все пострадавшие имеют острую реакцию на стресс и телесные повреждения.

Предварительно, ударов было нанесено ФАБ-250 с УМПК. Прокуроры и следователи полиции задокументировали последствия атаки России.