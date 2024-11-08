"Мой муж парализован": первые кадры спасения людей из атакованного дома в Харькове

Около 03:30 Россия нанесла коварный удар по Салтовскому и Шевченковскому районам Харькова. На Салтовке попадание в многоэтажку, спасатели продолжают разбирать завалы.

Мэр Харькова Игорь Терехов повідомив, что разрушены несколько квартир, информирует 24 Канал. К сожалению, есть раненые. Корреспондентка из Харькова Анна Черненко побывала на месте попадания и запечатлела первые кадры спасения людей.

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Какие последствия удара по Харькову

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что в Салтовском районе частично разрушен подъезд дома с 1 по 3 этаж. В других подъездах выбиты абсолютно все окна. Повреждены жилые дома рядом, автомобили и выходы станции метро.

"На месте работают коммунальные службы. Уже включили энергообеспечение и снабжение дома, куда было попадание. Будем максимально сохранять тепло, зашивать контуры. Будем эвакуировать людей, потому что много находилось в доме во время обстрела", – сказал он.

Надежда, которой самостоятельно удалось выбраться из разрушенного дома, рассказала, что в квартире остался ее муж. Она не смогла его самостоятельно вывести, потому что он парализован.

Мой муж лежачий, он парализован. Его нужно снести, он на 7 этаже,

– поделилась она.

Терехов пообещал помочь пострадавшей. Он направил нескольких людей на спасение мужа госпожи Надежды.

Последствия удара по Харькову / Скриншоты с видео

Сейчас известно о 25 раненых харьковчан. Все они в легком и среднем состоянии, без тяжелых. Госпитализированы 6 человек.

"К счастью, тяжелых больных у нас нет. Надеемся, что людей под завалами не будет", – отметил врач скорой.

Известно, что Россия атаковала Салтовский район Харькова 500-килограммовой бомбой из УМПК.