Среди жертв в Харькове пассажирка троллейбуса, который высаживал людей на остановке возле места удара

Россия 22 июня нанесла удары КАБами по Харькову. В результате обстрела получили ранения многие люди. Также не обошлось без жертв.

Так, среди погибших в результате российского удара по Харькову пассажирка троллейбуса. Заметим, что по состоянию на 16:00 известно о по меньшей мере двух жертвах.

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Одна из погибших в результате попадания российской авиабомбы по центру Харькова, - пассажирка троллейбуса, который высаживал людей на остановке возле места удара.