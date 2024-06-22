Так, серед загиблих внаслідок російського удару по Харкову пасажирка тролейбуса. Зауважимо, що відомо про щонайменше двох жертв.

Зверніть увагу Удар по будинку в Харкові: кількість поранених значно збільшилася

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

У Харкові є жертви

Одна з загиблих внаслідок влучання російської авіабомби по середмістю Харкова, — пасажирка тролейбуса, який висаджував людей на зупинці біля місця удару.

Зауважимо, що станом на 16:25 відомо про двох загиблих внаслідок російської атаки. Кількість поранених різко зросла, – 18 людей.

Росіяни завдали терористичного удару по житловому будинку. ЗМІ повідомляли, що внаслідок влучання авіабомби частково зруйнована зовнішня стіна житлового будинку. Зруйновані квартири щонайменше на трьох поверхах.

Додамо, що вибухи у місті прогриміли близько 15 години. Перед цим Повітряні сили попереджали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині.

Зверніть увагу Ворог влучив по енергетиці та навчальному закладу, є поранені: що відомо про атаку 22 червня

Важливо! Станом на 16:30 повітряна тривога на території області триває. Тож не нехтуйте правилами безпеки й перебувайте в укритті до відбою.