Две женщины – в тяжелом состоянии: в ОВА рассказали о раненых в результате удара по Харькову

Вечером 16 января россияне нанесли удары ракетами по Харькову. В ОВА рассказали о состоянии раненых в результате атаки врага.

Олег Синегубов сообщил, что от прилетов двух вражеских ракет пострадали 17 человек. Об этом он рассказал в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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Пострадавшие в результате атаки

Глава Харьковской ОВА рассказал, что в результате вражеской атаки 2 женщины – в тяжелом состоянии.

В частности, 3 человека отказались от госпитализации. Остальные же находятся в медицинских учреждениях и их жизни ничего не угрожает.

По его словам, сейчас на месте работают все службы. Синегубов рассказал, что еще разбирают завалы, добавив, что на месте дежурит экстренная скорая помощь.

Глава Харьковской ОВА сообщил, что в результате обстрела пострадали 17 гражданских. Речь идет о 16 женщинах в возрасте от 38 до 90 лет и 31-летнем мужчине. Из них троим – оказали помощь на месте.

На данный момент (8:03 – 24 Канал) в медучреждении находится 13 пострадавших: 43-летняя женщина – в крайне тяжелом состоянии, она получила тяжелое проникающее ранение. Также в тяжелом состоянии 39-летняя женщина. Другие – в среднем и легком состояниях,

– сообщил Синегубов.

По его словам, спасатели эвакуировали 30 человек.

В Харьковской областной прокуратуре отметили, что начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Атака россиян на Харьков: коротко