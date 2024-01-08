Удары по Харькову: какие объекты атаковала Россия

Оккупанты на рассвете 8 января цинично атаковали Украину ракетами разных типов. Под ударом оказалась Харьковская область, где враг атаковал промышленные объекты.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Ранее Олег Синегубов, глава ОВА, сообщил, что россияне нанесли по меньшей мере 4 удара по городу.

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Враг атаковал промышленные объекты

Утром 8 января враг прицельно атаковал Харьковскую область. Как уточнил Терехов, под ударом оказались промышленные объекты.

К сожалению, есть пострадавшая. Также на месте атаки зафиксировано возгорание.

Есть пожар, на этот момент одна пострадавшая женщина. Пожар уже гасят наши спасатели, с раненой работают медики,

– сообщил Терехов.

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Как уточнил Синегубов, пострадала женщина 53 лет, она получила легкие ранения и была госпитализирована.

Во время атаки разрушений также подверглось учебное заведение в Харьковской области.

Есть попадание в частный дом в Харьковской области

Россия нанесла по меньшей мере 4 удара по Харькову. Под ударом также оказался город Змиев в Чугуевском районе. Там вражеские ракеты попали в частный дом. Под завалами есть люди.

Медики оказывают помощь двум пострадавшим, по предварительным данным, под завалами находятся еще два человека,

– сообщил Синегубов.

В целом, в Харьковской области раздалась серия мощных взрывов. Мэр Терехов подчеркнул, что враг массированно атакует Харьков, поэтому следует находиться в укрытиях.

Последствия российской атаки / Фото Олег Синегубов

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