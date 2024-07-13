Целый день под вражескими ударами: Россия убила семью в Херсонской области

Россияне продолжают обстреливать прифронтовые области нашего государства. Так, под вражеским огнем, к сожалению, в очередной раз оказалась Херсонская область..

Об этом сообщил председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин. Как рассказал чиновник, в результате удара оккупантов погибли два человека.

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Россия обстреляла Херсонскую область

По его словам, в течение 13 июля Херсонщина постоянно находится под вражескими ударами. К сожалению, обстрелы со стороны российских захватчиков не прошли без последствий для гражданского населения поселка Камышаны, там погибла семья.

Из-за артиллерийского обстрела в Камышанах погибла семья – 44-летний мужчина и 40-летняя женщина. Они получили взрывные травмы, несовместимые с жизнью,

– говорится в сообщении главы ОГА.

Редакциявыражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Вечная память!

К слову, вечером 13 июля под ударом оказалась Чернобаевка Херсонской области. В результате российского обстрела жилого сектора, ранения получила 16-летняя девушка. Снаряд попал в ее дом.

Александр Прокудин рассказал, что у нее – травматическая ампутация руки и осколочные ранения туловища. "Скорая" доставила девочку в больницу в крайне тяжелом состоянии. Сейчас медики дообследуют ее и оказывают всю необходимую помощь.