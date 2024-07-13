Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін. Як розповів посадовець, внаслідок удару окупантів загинуло двоє людей.
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Росія обстріляла Херсонщину
За його словами, впродовж 13 липня Херсонщина постійно перебуває під ворожими ударами. На жаль, обстріли з боку російських загарбників не минулися без наслідків для цивільного населення селища Комишани, там загинула сім'я.
Через артилерійський обстріл у Комишанах загинула родина – 44-річний чоловік та 40-річна жінка. Вони отримали вибухові травми, несумісні з життям,
– йдеться у повідомленні очільника ОВА.
До слова, увечері 13 липня під ударом опинилася Чорнобаївка Херсонської області. Внаслідок російського обстрілу житлового сектору, поранення отримала 16-річна дівчина. Снаряд влучив у її будинок.
Олександр Прокудін розповів, що у неї – травматична ампутація руки та уламкові поранення тулуба. "Швидка" доставила дівчинку до лікарні у вкрай важкому стані. Наразі медики дообстежують її та надають усю необхідну допомогу.