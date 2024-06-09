В Херсонской области россияне сбросили взрывчатку на скорую: есть раненые

Российские войска продолжают обстреливать юг нашего государства. Так, сегодня, 8 июня, оккупанты сбросили взрывчатку на машину скорой помощи в Херсонской области.

Об этом сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин. К сожалению, в результате этого преступления российских захватчиков есть пострадавшие.

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Враг атаковал Херсонскую область

Согласно обнародованной информации, в одном из населенных пунктов Белозерского района оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на бригаду медиков, которые спешили на вызов.

Как сообщил Александр Прокудин, у водителя диагностировали взрывную травму и контузию. В то же время фельдшер, к счастью, не пострадала. Обоих удалось эвакуировать в безопасное место.

В частности, в больницу госпитализировали 50-летнего мужчину. Известно, что он также попал под вражеский обстрел. В результате этого мужчина получил взрывную травму и ранение ноги.

По словам главы Херсонской ОВА, медики сейчас проводят дополнительное обследование пострадавшего.

Россияне регулярно обстреливают область: что известно

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал, что российские оккупанты активно применяют управляемые авиабомбы. Больше всего от них страдает Бериславский район, но есть много прилетов по всему побережью Днепра. Россияне целенаправленно бьют по многоэтажным домам и частном секторе.

Недавно захватчики сбросили взрывчатку с дрона на село Станислав. Как отметил Александр Прокудин, под вражеский удар попала машина, в которой ехал начальник Новотроицкой СВА Сергей Перетятько. К сожалению, мужчина получил ранения грудной клетки, руки и ноги.

Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко рассказал, что в результате удара по городу 15 мая были повреждены многоквартирные и частные дома, учреждения образования и здравоохранения, а также автомобили.

По его словам, в результате удара врага были пострадавшие. В частности, он рассказал, что вечером по состоянию на 18:00 стало известно о еще одной травмированной. Таким образом, результате авиаудара в Херсоне получили ранения 19 человек.

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