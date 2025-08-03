Российские войска нанесли повторный авиаудар по мосту в микрорайоне Корабел в Херсоне утром 3 августа. Однако пока нет подтверждений, что враг готовится форсировать Днепр и наступать на город.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Сил обороны юга Украины Владислава Волошина в комментарии Суспильному.

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Готовятся ли россияне форсировать Днепр?

Волошин подтвердил повторный удар по мосту в микрорайоне Корабел в Херсоне утром 3 августа.

Пока не отработает соответствующая комиссия, не можем говорить, какой вид боеприпаса применили россияне. По данным нашей разведки российских бойцов, которые готовы сейчас на лодках плыть для форсирования Днепра и штурма Херсона, нет,

– подчеркнул военный.

Заметим, что ранее в эфире телемарафона Волошин объяснил, что мост в первую очередь служил транспортным сообщением для местных. Он отметил, что поблизости не было никаких военных объектов.

"Мост соединяет микрорайон Корабел с Херсоном – это прежде всего коммуникация для местных жителей. Россияне в очередной раз нанесли удар по мирному населению. Это был не военный объект. Насколько поврежден мост скажут специалисты после обследования", – отметил Волошин.

Спикер добавил, что за последние несколько недель, количество штурмовых действий на Приднепровском направлении существенно возросло.

"Ежедневно фиксируем в районе островов и Антоновского железнодорожного моста семь – восемь боевых столкновений. Российские солдаты перегруппировываются, активно пытаются занять плацдармы на островах. При этом они обстреливают дронами и артиллерией весь правый берег", – рассказал он.