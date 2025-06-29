Россияне ударили по центру Херсона: есть жертва и пострадавший

Российские войска нанесли удар по Центральному району Херсона днем 29 июня. В результате вражеской атаки погиб мужчина, также есть пострадавший.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Херсонской ОГА Александра Прокудина.

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Какие последствия обстрела Херсона

Россия продолжает ежедневно наносить террористические удары по мирным городам Украины. Оккупанты ударили по Центральному району Херсона 29 июня около 14:30.

К сожалению, в результате обстрела ранения, несовместимые с жизнью, получил мужчина. Его личность сейчас устанавливают,

– сообщил Прокудин.

Также в результате вражеской атаки пострадал 61-летний житель Херсона. Его доставили в одну из больниц города со взрывной травмой и осколочными ранениями. Сейчас медики проводят дообследование пострадавшего.

К слову, утром 29 июня около 08:30 российские войска атаковали дроном гражданское авто в Харьковской области. В результате вражеского удара погиб 60-летний мужчина, еще один – 59-летний – получил ранения, он был госпитализирован.